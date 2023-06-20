台北市長蔣萬安上任後，積極改善內湖交通。台北捷運也努力提升文湖線尖峰時段運能，即起試辦馬特拉（VAL256）車型空間優化，除第1、4節車廂則維持不變外，第2、3節車廂的中央區域座椅及行李架全數拆除，每列車的總載客數從約400名增加至約420名。

北捷參考新加坡、紐約等國外地鐵作法，即起試辦改裝3列馬特拉（VAL256）列車，提升車廂容納空間。每列車共有4節車廂，每節車廂有20個座位，在符合電聯車原廠規範的前提下，鎖定第2、3節人潮較多的車廂，保留前後端的8個博愛座，拆除中間區域的12個座位；第1、4節車廂則維持原有座位數讓，有座椅需求的旅客仍可多利用。

台北捷運為加強疏運文湖線尖峰人潮，今年2月18日起，延長尖峰最密班距時段，並於今年1月完成改裝龐巴迪（BT370）車型座椅及部分行李架拆除，即起再試辦馬特拉（VAL256）車型空間優化。（台北捷運公司提供／劉彥宜台北傳真）

北捷表示，第2、3節車廂除拆除車廂座椅，原有行李架一併拆除，並於車廂兩側增設橫向扶手，車廂頂部加裝16組手拉環供旅客使用，兼顧乘車安全及多功能性；第1、4節車門旁扶手寬度也從48公分縮減為26公分狹長型樣式，勻出更多空間，讓動線更加順暢，並將車門前的部分立柱移除，讓輪椅、行李箱及嬰兒車進出更便利。

北捷說明，目前文湖線尖峰整體最高流量，以今年5月為例，早尖峰站間流量最高為忠孝復興站上行（往南港展覽館方向），每小時約1萬3000人次，晚尖峰站間流量最高為南京復興站下行（往動物園方向），每小時約1萬2000人次。

北捷指出，為加強疏運文湖線尖峰人潮，今年2月18日起，延長尖峰最密班距時段，並於今年1月完成改裝龐巴迪（BT370）車型座椅及部分行李架拆除，最尖峰時段每小時可增加約1000人次載客量，以多管齊下方式，紓解文湖線部分車站擁塞情形。