2025年台灣就進入超高齡社會，另外到今年為止身障者65歲以上占比也高達43％，但無障礙交通工具普及性仍不足，目前僅達到1／3需求。交通部運輸研究所與計程車隊2020年9月起在六都試辦通用計程車「愛接送」服務，爭取明年2月1日計畫到期後可以正式納入通用計程車補助辦法。

中華顧問工程司與交通部運輸研究所共同推廣的「通用計程車愛接送特約制度計畫」，昨（19）日辦理專家學者座談會。中央警察大學交通學系教授李文生說明，目前台灣一般計程車約10萬輛，其中通用計程車僅約1500輛、占1％；而以各縣市通用計程車平均每車服務身障者人口數計算，約需4400輛通用計程車才足夠，等於目前僅達到1／3需求。

李文生表示，六都有12家通用計程車特約業者、326輛車參與「愛接送」計畫，到本月15日為止近3年已累積45萬趟次服務，乘客透過APP預約，依跳表收費，政府則每趟次補助業者350元。

不過「愛接送」也遇到困境，第一是經費不足，通用計程車因為要載送輪椅，單輛車售價約150萬元，比一般計程車車子貴一倍，又很耗油，雖有購車補助，但因為經費不夠了，目前的326輛車無法再增加了；另一是使用端，可能是高齡者使用APP還不熟悉，結果常常放「愛接送」司機鴿子。

消基會董事暨交通委員會召集人李克聰表示，最近消基會常常接到民眾申訴，預約不到政府補助的復康巴士、長照專車及無障礙計程車，若是預約多元無障礙計程車要另外加價300元。現在「愛接送」服務有心加入無障礙服務，行政院既然有3年200億元交通月票經費，也應每年編列預算，適當補助無障礙計程車，達到全民「交通平權」。

中華顧問工程司董事長周永暉表示，台灣中南部交通不便難以想像，以屏東、台東而言，許多癌友出門交通工具選擇不多，乾脆不就醫。「愛接送」可以做到點到點，是偏鄉需要的服務。

交通部運輸研究所所長林繼國表示，「愛接送」會徵選司機，也加入使用者評價，努力做出好口碑。這個試辦計畫到明年2月1日已經到第4期，最後一哩路是希望能夠正式納入交通部通用計程車補助辦法。