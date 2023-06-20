CRIF進一步分析，自2003年以來，台灣對中國大陸投資金額曾5次落在2億美元以下，除了21年前的2003年8月投資金額降至1.96億美元之外，另外4次則分別出現在2019年6月及2021年2月各僅投資1.74億美元，以及2022年2月的投資金額再降至1.65億美元，2023年4月又再出現新低的1.46億美元。CRIF認為單月對中國大陸投資金額低於2億美元，有4次密集出現在最近五年，這絕非偶然，而是顯示台灣產業對於新增中國大陸投資已經形成「定向轉向」其他地區的新共識和趨勢。

值得觀察的是，2019年因美、中貿易戰因素，台灣對中國大陸投資曾滑落到41.73億元，而今年4月又創下單月對中國大陸投資1.46億元的新低，不排除今年全年對中國大陸投資金額跌跛40億美元的可能。

CRIF指出一個投資趨勢的形成會有一段累積期間。台灣對中國大陸的投資趨勢由熱轉冷。乃至目前來到歷史冰點，起緣可追溯至2015年。該年台灣對外投資（未包含中國大陸）首次突破100億美元，達到109.31億美元，同年對中國大陸投資則為109.65億美元，二者之間差距由2010年的117.94億美元拉近到僅有3,400萬美元，此後台灣對外投資金額均超過對中國大陸投資金額，前後時間已經長達9年之久；而以2010年台灣對對外投資金額僅相當於對中國大陸投資金額的19.32％，但2022年對外投資金額卻是投資中國大陸金額的197.40％，想要改變這個態勢非常困難。另以上市櫃公司2022年中國大陸投資收益新台幣5,287.43億元，較2021年衰退14.36％；今年第1季大陸投資收益新台幣795億元，更較2022年同期衰退26.43％，也不難看出端倪。

再以今年前4月台灣對外投資74.49億美元來看，雖然其中台積電投資美國亞歷桑那晶圓廠就占了35億美元，但即使扣除此一增資投資案，對外投資金額仍高達接近40億美元，遠遠超過投資中國大陸的9.04億美元。單看今年前4月投資新南向國家金額也達16.85億美元，其中單單只對新加坡的投資金額就有10.24億美元，也同樣高於中國大陸。也就是說就今年前4月台灣對中國大陸的投資金額已落居在美國和新加坡之後。

面對這樣的態勢，CRIF指出，儘管中國大陸（含香港）仍然是台灣出口最大出口地區，不過由今年前5月對中國大陸的出口比重已下滑到35.2％，為2004年以來同期出口比重的新低，反映台灣為平衡全球投資、分散出口市場的策略已經為不可逆之趨勢。