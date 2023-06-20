苗栗81歲陳奶奶患有認知障礙症(失智症)多年，固定每年到衛福部苗栗醫院進行心理評估。日前女兒陪同做完檢查後，向心理師詢問「我媽過完年後，有一段時間情緒很不安，一直反覆問在台北工作的大兒子在哪裡，晚上也變得很不愛睡覺，會一直走到客廳看，問她發生什麼事情也說不清楚，還以為她又退化了！前陣子好像比較穩定些，可是這陣子怎麼又變得怪怪的？」。心理師細問後發現，原來是清明連假時，外地唸大學的孫子回來同住，收假後返回學校，已經習慣每天看到孫子的奶奶，一下無法適應變化，出現了「收假症候群」。

部苗神經內科臨床心理師劉怡君表示，「收假症候群」又稱「連假症候群」。不少民眾在放完長假、經歷長時間放鬆之後，回復到正常工作或上學時，需要一些時間收心調整，而對長輩來說，子孫返家同聚、熱鬧不已，收假後家中突然變得空曠安靜，一般長輩都難掩落寞情緒，何況有認知障礙症的長輩，更是難以適應變化，常因此出現許多精神行為症狀，像是情緒變得低落或暴躁、作息變得混亂，甚至好像變得更加健忘，往往需要家人和照顧者的更多幫助。

今年連假多，馬上又會有端午節連假了，劉心理師建議家中有認知障礙症患者的民眾，可以從以下幾個方面幫助長者順利度過收假症候群：

1.在假期期間多次提醒長輩，子女何時將返回工作崗位，讓長者對即將到來的改變有所準備。

2.在假期快結束前，逐漸減少陪伴長輩的時間，讓他們逐步適應原本的生活狀態。

3.子女間可安排分批返回原本崗位，避免環境一下變化太大，引起長輩過度情緒反應，降低長輩情緒波動。

4.回到工作崗位後，仍可透過電話和視訊與長輩聯繫，多關心他們生活，讓他們感到溫暖和支持。

5.與長輩同住的子女或照顧者，要多留意長輩情緒變化，除了透過同理和安撫之外，也要盡可能保持長輩的作息規律、安排適當且有吸引力的活動，如看電影、散步、聊天、參與簡單家務等等，這些活動可以讓長輩感到快樂和有價值，減少焦慮和壓力，且可將注意力轉移，幫助長輩更快調適，重新進入日常生活。