永豐餘投控（1907）今（20）日舉行股東會，出席率75.21％，通過配發現金股利每股0.9元，7月19日為配息基準日。展望下半年，永豐餘表示，集團旗下生產事業慢慢回穩，目前消費品事業相對平穩，紙漿價格有機會逐底，工紙仍受整體景氣影響，若庫存如預期在第二、三季慢慢觸底，則包裝需求可望緩步爬升。

永豐餘投控總座駱秉正表示，集團將考量長期發展佈局，以提升技術、擴大推動循環經濟並落實低碳、低耗能、以醣代塑為三大策略，實踐再生能源及能源管理、下世代新創公司的投資與孵化、持續全循環經濟發展、醣經濟下新材料開發、工業4.1及上下游產業生態系統建置等五大發展方向。

永豐餘投控孵化小金雞，包括太景*-KY（4157）、申豐（6582）、永豐實（6790）等，最新在今年掛牌上市的永道-KY（6863）為全球最大RFID標籤ODM生產廠商，透過跨產業的技術布局，提升產品應用面與滲透率，可望展現成果。

在工業4.1及產業生態系統建置方面，永豐餘啟動智慧製造工業計畫，整合各事業群技術能力，利用AIoT、搭配大數據分析，即AI建模及虛擬檢測技術，以林漿紙事業群久堂廠為基地，精進製造力並逐步複製成功經驗到永豐餘其他廠區，進而降低生產成本、優化生產品質與效率。

此外，永豐餘旗下子公司攜手多家銀行建立區塊鏈供應鏈創新聯盟，串聯供應鏈商流、 金流和資訊流，解決短鏈運籌模式下的問題，轉化為新的商機，已有逾280家供應商參與，自去年7月上線，半年融資金額為8億元，融資率11.4%，實現企業的責任供應鏈管理和強化永續供應鏈的ESG目標。

永豐餘投控去年合併營收796.36億元，歸屬本公司業主之稅後獲利21.7億，每股盈餘1.31元，旗下元太科技去年獲利創歷史新高，貢獻本公司投資損益約16億元、永豐金控去年業績持續穩健，挹注投控現金股利約7.6億元。