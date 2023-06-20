法務部物價聯合稽查小組因應端午連假將至，民眾採購需求增加，為避免業者藉機囤積、哄抬、壟斷粽子及相關民生物資，日前已開會規劃稽查時間、地點，並於19日針對糯米及鴨蛋黃大盤商進行稽查，後續若發現任何違法情事，將移由權責機關依法裁處。

法務部表示，為了在端午連假前穩定國內民生物資交易秩序，法務部常務次長黃謀信邀集行政院農業委員會、經濟部、財政部、公平交易委員會、行政院消費者保護處召開物價聯合稽查小組會議，逐項檢視民眾常購買應節民生物資中，與同期相較是否有價量變化較大品項，決議認有必要對於糯米、鴨蛋黃等品項進行實地稽查。

稽查小組於6月19日針對糯米及鴨蛋黃大盤商進行稽查，對於糯米及鴨蛋黃產地價格波動原因及廠商有無對內囤積、對外哄抬、拋售等均一併進行瞭解及調查，後續若發現任何違法情事，將移由權責機關依法裁處。

法務部表示，民眾若有察覺商家、廠商有囤積、不合理漲價或異常拋售等情形，可以撥打0800-007007檢舉專線，提出檢舉，物價稽查小組將對於價格波動原因及相關廠商有無對內囤積、對外哄抬、拋售等進行嚴查，深入研析，只要發現涉及違法情事，將移由權責機關依法裁處，迅阻不法，確保國人安心過節。