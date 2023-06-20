民眾黨主席柯文哲主張兩岸要恢復兩會（海基會、海協會）機制，並重啟貨貿與服貿談判。柯文哲今(20)日強調，兩岸之間一定要來往，但往來必須要有法律規範，並直言「躺在立院的兩岸監督條例，請民進黨趕快通過」。

針對主張「重啟服貿」遭質疑傷害台灣經濟一事，柯文哲今參訪一太e衛浴後，受訪時批評，這是典型的網軍作戰，並批評「兩岸監督條例在立法院躺多久了？從太陽花學運以後就說要設到現在。」

柯文哲進一步表示，跟大陸不管要簽約等都要有機制，民進黨執政七年了，該通過法律也沒有通過，他諷刺表示，只有民進黨不想通過的法律，「有民進黨不能通過」的法律嗎？柯文哲強調，兩岸之間一定要來往，來往必須要有法律規範，直言躺在立院的兩岸監督條例，「請民進黨趕快通過」。

至於綠營立委批評重啟服貿的說法是討好藍營選民，柯文哲重申，兩岸一定要來往，要有規範，「兩岸監督條例躺在立院躺多久了，民進黨每天在講人家一大堆事情，自己該做的事從來不做」。