獨》國民黨三重立委參選人明揭曉 「他」被徵召對決李坤城 12:252023/06/20 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨中常委預計明(21)日將徵召前新北市議員蔡明堂角逐三重立委席次，對陣民進黨立委參選人李坤城。(黃敬文攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨艱困選區、新北市第三立法委員選區（三重）人選將揭曉，根據黨內人士透露，國民黨中常委預計明(21)日將徵召前新北市議員蔡明堂角逐立委席次，對決民進黨立委參選人李坤城。 賴清德開嗆海峽論壇1句話！街訪年輕人反應跌破眼鏡 美國醞釀經濟風暴？外媒驚呼這類人數狂增 背後藏致命警訊 銀行理財專員誘騙8客戶投資 詐財數千萬元遭重判 # 新北市 #三重 #蔡明堂 #立法委員 #徵召 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》追夢拒絕2760萬美元球員選項 預計與勇士重簽合約 07:222023/06/20 體育 李強將出席第14屆夏季達沃斯論壇 與4國總理一同與會 10:342023/06/20 兩岸 黃子佼爆當年喜歡蔡燦得 鄉民問「她是誰」48歲凍齡美照曝光 07:162023/06/20 娛樂 布林肯的「不斷要求」遭陸拒絕！專家：令人失望且擔憂 09:032023/06/20 國際 爆大小S到韓國吸毒 黃子佼驚吐遭硬餵藥 北市警局回應了 11:402023/06/20 社會 足球》墨西哥球迷「恐同字眼」嗆美國球員 比賽遭提前結束 08:152023/06/20 體育 侯友宜提「4個堅持」 藍委：兩岸和平交流是國民黨強項 11:592023/06/20 政治 戴資穎、周天成都參戰 台北羽球公開賽今開打 12:072023/06/20 體育 張菲早勸黃子佼潔身自愛 首發聲吐內幕：大家都看在眼裡 11:432023/06/20 娛樂 《觀光股》雲品拓委託經營事業 烏來溫泉民宿明年Q2迎賓 10:282023/06/20 財經 英跨黨派議員致函首相 阻止中共高官訪英並發表演講 10:172023/06/20 兩岸 民進黨要翻車了？ 媒體人：餵藥案攻防5跡象洩端倪 10:262023/06/20 政治 國軍無人機傳情資優先給美方使用遭否認 她想起「這歷史慘案」喊話一句 08:392023/06/20 政治 雞排妹御用律師勾結賣淫集團 涉仙人跳海撈千萬下場曝光 10:272023/06/20 社會 侯友宜提「4堅持」狠批蔡英文 鄭文燦發聲了 11:262023/06/20 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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