緯穎以「釋放數位能量、點燃永續創新」為企業願景並推動永續發展，除了持續開發永續產品、參與碳揭露計畫（CDP），也加入台灣氣候聯盟，並定下在2040年淨零與2030年百分之百綠電使用的目標。在雲端運算浪潮席捲下，緯穎營運範圍擴及亞、歐、北美及南美洲，為客戶量身打造全方位、多樣化及全球化的大型資料中心及雲端基礎架構解決方案，卻也衍伸出不同資訊系統架構上蒐集與整合碳排數據等的挑戰。

緯穎科技財務長暨永續長陳昌偉表示：「為響應全球永續意識與作為，緯穎積極投入減碳行動。自2020年即開始推動組織碳盤查，並從生產與商業活動中進行減碳，包括使用再生能源與再生物料、投入低碳製造，並與供應鏈夥伴合作進行供應鏈碳盤查。緯穎導入微軟永續雲，便是看中其數據整合與分析能力以及完善的解決方案，能夠為我們增進企業永續核心能力。」

台灣微軟大型企業商務事業群總經理李立仁指出：「在邁向綠色供應鏈的道路上，身居全球產業關鍵地位的台灣，推動低碳轉型勢在必行。微軟過去就已與產業夥伴緯穎科技有許多合作，以科技力與永續力相互帶動發展，很高興這次台灣微軟能透過永續雲服務，解決緯穎在統整繁瑣碳排數據時所遇到的痛點，並有效達到碳管理目標，接軌國際永續標準。」

緯穎2022年即開始啟動供應鏈碳盤查，並於2023年4月對236家供應商啟動供應鏈碳問卷調查及教育訓練，協助供應鏈提升碳議題的認知與了解。今年目標即是進一步以碳平台整合供應鏈碳數據，以自動化、數位化的方式進行更有效率的碳排管理，為後續的淨零排放奠定基礎。

今年二月，緯穎導入微軟永續雲服務以建置緯穎的碳管理平台（Wiwynn Carbon Management Platform）。預計下半年正式上線的碳管理平台三大模組，包含組織碳盤查、供應商碳管理、產品碳足跡，藉由更有效率的數據蒐集與分析，期望可將盤查頻率從過去每年一次，提升至每月一次，增進碳管理的掌握度。

緯穎科技資訊長溫宗正指出：「過去緯穎在碳盤查過程中面臨難以取得所需資料來源的困境，且部分資料四散各地，導致數據擷取、計算、保存及分析檢視的難度提升。透過微軟永續雲所建構，涵蓋碳盤查範疇一至範疇三的資料元素，緯穎能直接導入並且與內部系統銜接，整合供應鏈各環節的碳排資料並分析癥結點，大幅增進盤查效益。」

緯穎也將透過微軟永續雲制訂專屬的永續路徑，將其碳排管理範圍由企業擴展到產品本身，致力提供能帶來工作負載與能源利用最佳化的IT解決方案，實踐緯穎打造跨國綠色供應鏈願景，推進資通訊產業的創新永續浪潮。