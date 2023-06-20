新竹市勞動力援助人員職業工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─園藝造景製作班第01期」近日結業。（陳育賢攝）

由勞動力發展署桃竹苗分署補助、新竹市勞動力援助人員職業工會辦理的「提升勞工自主學習計畫─園藝造景製作班第01期」近日結業，24位學員們學習到園藝造景相關能力，可創造勞工在地創業或二度就業機會。

新竹市勞動力援助人員職業工會理事長莊鑑川表示，此次從產業人才投資方案─提升勞工自主學習計畫結訓的24位學員，都至少完成48小時的課程，學員回到社會上去，幾乎都可獨當一面成為園藝、景觀管理人員、農藝作物栽培等工作創業者或從事人員。

莊鑑川指出，此次學員的學習期間是自3月31日至5月19日，在48小時的課程中，指導老師為使學員具備能運用多肉植物與各種材質容器之相互搭配技巧，獨立製作微型景觀園藝造景及水泥板仿真設計所需的知識與技術為訓練目標，並藉由栽種、搭配組合、鋁線編織、酒瓶運用、龜甲網綁紮技術、石材及清水模製作等技能的課程安排與演練，可提升學員關於景觀園藝造景知識、技術，並可因這次的課程養成園藝造景相關能力。

學員們在結訓時，還可從事園藝、景觀管理人員、農藝作物栽培等工作，並滿足民眾創業、轉職、打工及兼差增加收入的需要，同時也鼓勵學員考取專業證照提高職場的競爭力，訓練班同時也輔導有創業意願的學員自行創業開店，提供學員相關行業工作機會與就業管道及訊息。