im.B吸金多達25億元，逾5000人被害，負責人曾嫌與父親、女友已被收押，法務部行政執行署士林分署與台北地方檢察署辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」。本月26日上午9時30分將在舉辦第二場「im Buying拍賣會」，最受矚目的是市價每瓶30萬元的三得利「山崎」(Yamazaki)25年威士忌、每瓶20萬元的三得利「響30」以及19件愛馬仕、LV男用皮件。

台北地檢署因偵辦im.B平台吸金、詐欺案，所查扣囑託士林分署變價詐團主嫌曾姓被告持有之犯罪所得高級洋酒、名牌精品、茶具及藝術品等物，合計53件，為保存該犯罪所得日後追償或沒收之價值，持續辦理偵查中得沒收或追徵扣押物之變價，保存其價值，確保未來犯罪所得之沒收。

26日拍賣變價物件為響17年2支、響30年11支、山崎威士忌(25年)7支、路易13年1支、愛馬仕皮帶10條、愛馬仕盤1只、LV皮帶3條、茶海5個、茶壺3個、茶杯6個、雕塑藝術品3件及聚寶盆1件，總計53件，分成47標拍賣。

其中3件雕塑藝術品為雕塑名家高孝午近期《再生》雕塑系列用「再生喚醒最初的自然」之作品，即「再生-鹿」及「再生-蝴蝶」。士林分署為吸引喜愛精品、藝術品的朋友們都能有準備地踴躍參與這場「im Buying拍賣會」，特別訂於6月20日下午3時至4時30分在士林分署舉辦「愛馬仕、LV精品、茶具及藝術品」鑑賞會，為第2波拍賣會先揭開序幕。無論是想增值收藏、喜好名牌精品或是名家藝術品的朋友們，不妨也走一趟鑑賞會及當天的拍賣會。

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