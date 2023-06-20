一名50多歲女子突然在家昏倒，緊急送醫後發現，女子嚴重低血壓、低脈搏，竟是心肌梗塞發作，緊急治療後救回一命。醫師表示，經檢查發現，女子的冠狀動脈嚴重阻塞，且女子不知自己罹患糖尿病，在飲食不忌口下，加重心血管的惡化。醫師表示，民眾要注意自身血糖數值，以免引爆可致命的急性併發症。

台安醫院心臟內科醫師林謂文在《健康好生活》表示，上述女子送醫時，收縮壓、舒張壓各約70、40毫米汞柱，每分鐘心跳次數也僅25次，遠低於正常值下限的60次，多項生命跡象顯示，女子當時為酮酸中毒。

後經血糖量測，女子的血糖高達700多mg/dL，遠高於正常值上限的100mg/dL，已處於嚴重糖尿病狀態。此外，女子的糖化血色素高達11%，幾乎是正常值5.7%的2倍。

他表示，女子當時心跳、血壓極低，但呼吸極喘，顯示女子是因高血糖導致急性併發症「酮酸中毒」。此外，心臟酵素及心電圖檢查顯示，女子是心肌梗塞發作，醫療人員緊急由心導管放置暫時心跳節律器等手術後，才救回女子性命。

林謂文表示，經詢問該女子家人得知，女子在不知已罹糖尿病的情況下，飲食不忌口、平常嗜吃重口味食物，無形中加重高血糖問題，導致心血管狀態惡化，進而造成冠狀動脈硬化、引發心梗，及酮酸中毒等症狀。

他提醒，民眾要注意自身血糖數值，以免心血管在高血糖下日益惡化，此外，若已被診斷為糖尿病患者，必須依醫囑規律服藥，以免引發酮酸中毒、心梗等致命重症。