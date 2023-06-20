阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇20日通過全員信宣佈，阿里巴巴變革順利平穩推進，「1＋6＋N」的全新業務集群基本成型，經集團董事會通過，將於今年9月10日卸任阿里巴巴董事會主席兼CEO職務，將專職擔任阿里雲智能集團董事長兼CEO。同時也拍板將由集團執行副主席蔡崇信出任阿里巴巴董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。

根據新浪科技報導，張勇在全員信中表示，阿里雲智慧集團完全分拆已經啟動，正處於向上發展的最關鍵時期，必須全身心投入。同時為了適應未來發展規範和要求，其個人不宜再同時擔任兩家公司董事長與CEO職務。之後將專注阿里雲的發展，持續提升阿里雲的行業競爭力與全球競爭力。

阿里巴巴方面說明，蔡崇信現任阿里集團執行副主席，在阿里巴巴誕生、發展歷程中始終發揮著重要作用。從1999年公司成立到2013年，擔任集團的CFO，並在2014年帶領公司在紐約上市，之後負責戰略投資工作，認為他對阿里巴巴發展歷程的充分瞭解，對戰略方向的把握以及對文化的傳承，將會在未來幫助阿里集團持續發展。

吳泳銘則有著深厚的技術背景，曾擔任過B2B、淘寶、支付寶等多個重要業務的首席技術官。