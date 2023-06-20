大陸國台辦今天宣布即日起恢復輸入；台東縣長饒慶鈴今天開心表示，感謝陸方善意回應。（蔡旻妤攝）

大陸國台辦今天宣布自6月20日起恢復輸入台灣釋迦，台東縣長饒慶鈴與台東縣府近年為推銷釋迦奔走國內外不遺餘力。鳳梨釋迦及相關產品示意圖。（蔡旻妤攝）

睽違638天台東鳳梨釋迦恢復輸陸 農民：快要落淚

台灣釋迦2021年9月被大陸海關以介殼蟲為由暫停輸入，大陸國台辦今天宣布即日起恢復輸入；台東縣長饒慶鈴今天開心表示，感謝陸方善意回應，未來會落實品質把關；台東吳姓釋迦農說，起初不太相信，確認後感動得快要落淚。

在台東市建和一帶種植10年的鳳梨釋迦農民說，期盼這天到來已經等將近3年！近年物價不僅農藥價格上漲，工人工資也隨之調漲，兩年多來都是慘賠苦撐的狀態，也有許多農友已經改種大目釋迦。此外，也有不少農民聽聞消息後表示非常期待，希望今年能有好價格。

饒慶鈴說，台東縣政府以負責任、誠懇的態度化解農產外銷僵局，讓年底進入產季的鳳梨釋迦恢復銷往大陸。台東縣副縣長王志輝今年3月率領國立台東大學、台東地區農會、台東鳳梨釋迦自救會等產、官、學三方，前往北京與陸方海關總署說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」，獲陸方高度贊同。

饒慶鈴6月中利用參與廈門海峽論壇的機會再度為農民請命，也強調，台東鳳梨釋迦可重新銷往最大市場，是農政單位、產區農會、農民、東大、包裝廠、產銷班共同努力的成果，縣府團隊後續將依據規範落實農民與集貨場輔導，實現高品質台東鳳梨釋迦生產策略與集貨場管理方式。

為提升台東鳳梨釋迦果實品質，縣府自20222年9月起與台東大學合作進行「台東鳳梨釋迦田間與集貨環境研究與改善計畫」，從縱谷線、南迴線及海線挑選3家集貨場為對象辦理試驗，實驗結果顯示，粉介殼蟲清除率達逾99％，今年按實驗結果嚴謹制定「台東鳳梨釋迦輸往大陸品質管制規範」。

縣府表示，規範重點為確保農產品安全及建立溯源制度，要求採用通過產銷履歷驗證的台東鳳梨釋迦，同時要求集貨場清潔人員須參與超過24小時培訓課程，落實果品徹底清潔，此外包裝區與清潔區動線應區隔，並有適當防護措施，避免2次汙染。現持續與東大合作規畫相關課程，預定於7月起開班授課，讓集貨場業者符合規範，讓年底產季時順利出口，提供最優質的台東鳳梨釋迦。

台東鳳梨釋迦