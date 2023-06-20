新北市地政局今公布今年第1季預售屋實價登錄，共揭露2894件，總成交金額505.7億元，其中三重區申報件數838件、成交總金額157.5億元，皆為全市之冠，且已連續兩季奪冠。

地政局地價科長蕭湘君表示，分析今年第1季三重區等10個熱門蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60至70萬元占比近50％為最高，總價以1500至2000萬元為主流；其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40至50萬元，總價以1000至1500萬元為主。

蕭湘君說，熱絡行政區如中和區、新店區、三重區、板橋區，每坪單價62.5萬元至63.2萬元，新莊區、土城區、泰山區、汐止區、林口區成交均價每坪47.7萬元至57.4萬元，淡水區每坪成交均價36萬元。

此外，主流產品以3房2廳2衛含車位為大宗，該類建物面積多為41至49坪，平均總價新店區2608萬元最高；板橋區、中和區、汐止區、三重區、新莊區、泰山區、土城區次之，介於2091至2496萬元間，最後林口區、淡水區則分別為1982萬元、1370萬元。

至於今年第1季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報43件，較上季減少34.8％，總戶數1萬752戶則較上季減少54.2％，其中委託不動產代銷業銷售計34件，占約79.1％，代銷總金額達755億元，較上季金額減少43.1％。

行政區分布上淡水區1213戶居冠，新莊、林口、土城、板橋等區亦屬熱絡，申報總戶數3814戶約占全市比率77.4％。所有預售屋銷售資訊及定型化契約、季報資訊均已公布於「新北不動產愛連網」交易安全、實價登錄專區，歡迎各界多加利用。「新北不動產愛連網」網址：https://i.land.ntpc.gov.tw。