立法院20日臨時會進行司法院大法官被提名人資格審查，被提名人蔡彩貞（左）、朱富美（右）上台答詢。（姚志平攝）

立法院全院委員會今審查大法官人事同意權案，大法官被提名人蔡彩貞及朱富美上午審查，國民黨立委王鴻薇詢問，這次立法院《選罷法》修正，法界認為違憲，提名人怎麼看，對此，朱富美說，如果以後有申請會依照憲法原則來審查；蔡彩貞則說，規定是對人民參政權限制，有正當目的，沒有超越比例原則限制是許可的，但是否違反比例原則，是否限於已經確定或是考慮到犯罪成因等，可以有更細緻討論。

民眾黨立委張其祿也詢問，《選罷法》修正是否有違憲問題，蔡彩貞說，對於人民的參政權限制，必須看有沒有合乎比例原則，這樣的限制如果是公職人員操守很重要，犯罪有疑慮，或許應該要合乎訂法律的目的，要選舉一個廉潔的公務員，但限制必須合乎「比例原則」。

張其祿追問，「目前合乎嗎？」蔡彩貞表示，目前裡面公職人員的總類，都要做具體評比，法案剛通過，還沒去做評比，可以看他限制的程度是否要調整，這會有很多討論；朱富美說，這個非常有高可能性釋憲，個人淺見不適合在這邊提出，但關於參政權限制，大法官已經有三號解釋，日後這個案子同樣，如果有法律學者提出來，是否違憲審查可以來觀察。