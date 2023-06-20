金鐘主持人黃子佼被指控10幾年前強吻少女拍裸照，昨（19日）認錯後展開毀滅性爆料，牽扯13名藝人，最後情緒不穩送醫。一手提拔黃子佼的張小燕，今（20日）自責表示：「孩子沒教好，我深深覺得痛。」

黃子佼19日承認當年性騷擾少女，連發3段影片道歉，接著毀滅性踢爆13名藝人的不堪過往，包括大小S等人吸毒、胡瓜和庹宗康坐牢、吳宗憲男女關係複雜又欠錢、曾國城古蹟後台抽菸喝酒、夏宇童不認交往等；後來他情緒不穩定，除了臨時缺席主持的活動，還做了自殘不好的示範，被老婆孟耿如送醫急救，目前無生命危險，但身心受創嚴重，尚無法言語表達。事情傳開後，不僅轟動全台，陸網也都在討論。

黃子佼玉石俱焚，毀滅式踢爆13位藝人。（圖/中時新聞網製）

孟耿如護送黃子佼送醫後，19日哽咽受訪：「認識佼之後，至少他很努力在做改變，努力希望給大家正面好的能量，以前的事情還需要更多時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤」，而恩師張小燕昨也回應：「年輕過錯，知錯必改，努力這麼久終於有妻有小，有工作，管好自己，努力使自己成為更好的人」。

孟耿如（中）昨在醫院出面受訪，強調會和黃子佼一起面對。（鄧博仁攝）

根據《壹蘋新聞網》報導，張小燕今（20日）受訪時自責「孩子沒教好，我深深覺得痛。」並透露孟耿如在醫院陪伴黃子佼。

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