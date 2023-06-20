高市府「以藥追人」追查苯巴比妥用藥情形，揪出4名醫生有不當用藥情形，近1個月有百餘名患者服下苯巴比妥。國民黨高市議員白喬茵也自爆曾帶小孩去其中一家被查出用藥不當的診所求診，當時夫妻倆還猶豫到底該不該吃藥，最後結果是連藥袋都沒打開。

身為2寶媽的白喬茵提到，這波巴比妥風暴燒到高雄，其中1間被查出用藥不當的診所就在她的選區楠梓，這位專治腸絞痛的名醫擁有很多媽媽信徒，連她也曾經帶著小孩去求診。

白喬茵回憶，2017年時大女兒2個月大時，皮膚過敏、不喝奶、哭鬧嚴重，循著朋友的指引找到這位醫生，走進診間正準備詳述症狀，還來不及開口，醫生馬上搶得發話權說這小孩腸絞痛、斜頸，她心想這什麼神醫，連問都不用問就可以查出毛病，於是追問我的疑慮，醫生馬上說「我還沒說完你不要插嘴，這就像別人在演奏一首美妙的交響樂，你隨意打斷很沒禮貌。」

白喬茵透露，事後拿了藥回家，對於要不要吃藥開始和老公陷入沒有解答的討論，不敢吃是因為看診時沒有機會經過充分溝通所以沒有信任基礎，應該吃是因為很多人推崇他醫術高明。印象中，最後結果是連藥袋都沒打開。

白喬茵質疑，這6年來，有多少孩子魚貫進入這間診所，吃著可能不該吃的藥？這些年來，媽媽群組踴躍討論著此位毀譽參半的醫生、網路早已燒過一次又一次，她相信市府衛生局都知情！也有不少媽媽早就打過N遍的1999，試圖拿處方籤向官方機構要一個專業說法。但高雄市府為什麼拖到新北市爆發用藥疑慮才願意回過頭正式展開調查？

白喬茵直說，「我們還是得肯定陳其邁願意調查，但如果用藥不當沒有演變成今日的政治事件，你還查嗎？」既然高雄市都查了，那中央不擴大跟著查嗎？不管是著眼於孩子的健康還是你們盤算過的政治紅利，都一起查下去吧！