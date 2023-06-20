環工所教授高正忠說，傳統太陽能板不透光，會遮住植物所需的太陽光，導致太陽能板與屋頂農園只能擇一建置，非常可惜。（王惠慧攝）

物理所長孟心飛說，現在的有機太陽能電池，可做到20％左右的透光率，雖犧牲部分效率，但能讓蔬菜照光順利生長。（王惠慧攝）

低碳生活正夯，不少人會在屋頂裝設太陽能板，但傳統太陽能板會擋住陽光，底下無法種植蔬菜，陽明交大物理所長孟心飛研究群開發可透光太陽能板，與環工所教授高正忠研究群開發的DIYGreen零廢棄循環型屋頂農園合作，在發電的同時也讓下方蔬菜能照到陽光順利生長，打造高效屋頂。

近來不少民眾會在自家頂樓種植蔬果，享受農園樂趣。開發零廢棄農園的環工所教授高正忠說，有些建物會在頂樓加裝太陽能板，但傳統太陽能板不透光，會遮住植物所需的太陽光，導致太陽能板與屋頂農園只能擇一建置，非常可惜。

於是，物理所長孟心飛研究群成功開發的可透光太陽能板，除了可以發電也能透光，兩個研究群也攜手合作，將DIYGreen農園結合可透光太陽能板，在環工所頂樓種植A菜作為示範，從播種至今28天以來生長狀況佳，太陽能板亦可發電打造兩者共榮發展的循環。

孟心飛說明，過去屋頂常搭建的傳統矽晶太陽能板，遮光性強無法透光，導致底下幾乎全黑太暗，即使想種菜也無法生長，現行的有機太陽能電池，可做到20％左右的透光率，雖犧牲部分效率，約較傳統效率減半，但有足夠陽光穿透，能讓蔬菜照光順利生長，且透光率也可調整，視不同植物所需設計。

至於開發上困難點，孟心飛則說，一方面受惠於大環境，有機半導體材料整體研究有所突破，而他帶領的實驗室領先於國際的部分，則主要是在製作工藝上，尤其是在大面積奈米等級的塗布工藝，因塗布受法等需要非常精準控制，因此這也是團隊需要突破的困難點之一。

高正忠也說，目前這款可透光太陽能板尚未商業化量產，還在實驗階段，但已先行揭示可行性，盼未來的屋頂農園能朝此方向發展。

高正忠也提到，DIYGreen原型是利用回收瓶為基座能儲存雨水，農園除發芽期外，一周只需澆一次水，再結合回字循環蚯蚓養殖消化生廚餘產生優質的有機蚓肥，能促進植物生長，富含微生物的蚓肥也可作為地墊，建立幾乎無異味的雞舍飼養蛋雞，形成零廢棄循環。