王素琦表示，晟德控股打造生技界波克夏的效益持續發酵，特別是集團旗下投資公司都是未來醫藥發展的創新領域，包括生物藥CDMO的永昕(4726)、創新新藥研發的順藥(6535)、未來醫療趨勢細胞療法的長聖(6712)、第三類高階骨科醫材的博晟生醫(6733)等，均在各自領域揚眉吐氣。

王素琦指出，「人才」是生技產業一切的根本，也是晟德最珍貴的資源。站在成立開業超過一甲子的里程碑上，晟德將籌畫成立「晟德組織發展學院」，集結晟德人一甲子的智慧累績，透過模組化的人才培育機制，進行多元化的課程配對，並強化數位數據觀念及產業連結，將晟德集團的價值、精神、專業代代相傳、與時俱進，為台灣社會及生技產業培育未來人才。

王素琦強調，晟德已轉型成為生技專業控股公司，未來將持續專注於核心事業的深度發展，並透過併購或引進策略投資人等方式進一步強化核心事業的競爭力與擴張，期待於2025年打造7-8個市值可達300億的生技獨角獸企業。