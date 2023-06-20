烏克蘭南部大壩新卡科夫卡（Nova Kakhovka）本月6日遭到破壞，導致大規模洪水潰決，淹沒數十座村莊和赫松市（Kherson）部分地區。事故發生後，俄國和烏克蘭互相指控對方炸毀水壩，不過根據美國媒體近日取得的最新畫面，在水壩遭到摧毀前，上方曾出現一輛滿載炸藥的汽車，再度引發俄羅斯是幕後黑手的揣測。

根據美聯社19日報導，一架烏克蘭無人機在上月28日飛越新卡科夫卡水壩，當時壩頂道路上停放了一輛白色轎車，車頂被切開，露出車內好幾個不明桶子，其中一個桶蓋上似乎連接著地雷，另外還有一條電纜延伸到俄軍控制的河邊。

烏克蘭南部大壩新卡科夫卡（Nova Kakhovka）本月6日遭到破壞，導致大規模洪水潰決，下游生靈塗炭。（圖／美聯社）

一位匿名烏克蘭特種部隊通訊官向美聯社表示，這輛汽車的出現，一來是為了阻擋烏軍攻勢，二來是要擴大水壩機房爆炸的規模。根據俄軍計畫，他們將在烏克蘭攻進水壩時將機房炸毀。

該名通訊官進一步指出，從無人機拍下的畫面來看，無法得知該汽車炸彈是否被引爆，就算有的話，研判威力也不足以炸毀水壩、引發潰堤，但照片仍顯示俄軍意圖控制水壩並造成破壞。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）上週與軍事部落客會談時，否認下令摧毀水壩，但同時也肯定水壩受損對俄軍有利：「很不幸地，這件事破壞了（烏軍）在該地區的反攻行動。」

除了汽車炸彈，先前烏克蘭國安局（SBU）也曾截獲俄軍的通訊，其中2名俄羅斯軍官透露水壩被毀是俄方所為，且破壞的程度遠超出他們預期。

截至19日為止，洪水已經造成52人喪生，超過1萬1千人被迫撤離家園。聯合國提議向災區提供援助，但遭到莫斯科當局拒絕。