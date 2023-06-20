美國聯邦眾議院歲計委員會日前以全數同意的壓倒性票數，通過《台美21世紀貿易倡議》首批協定實施法案，但行政院對於該協定認為僅需送請立法院查照，引發在野黨強烈反彈；立法院全院委員會今審查大法官人事同意權案，民眾黨立委張其祿詢問大法官被提名人蔡彩貞及朱富美，《台美21世紀貿易倡議》是否該送立法院審查。

對此，蔡彩貞回應表示，所謂條約依照法令規定要，但事實上大法官解釋已經提到，要實質認定，而不是侷限於名稱，現在台美21世紀貿易倡議，據她查的資料結果，雖然有5大項議題，但都還沒充實實際內容，無法判斷是否有關於人民具體權益，也無法依照大法官解釋意旨來判斷，是否要實質審查。

張其祿說，這樣模模糊糊就可以不用了嗎？行政機關自己界定嗎？坦白說，倒過來請教一下，其實就跟ECFA一樣，只是服貿對象是中國大陸，難道對美的態度就跟對中不同嗎？這是不是要個更精準的？

朱富美說，沒有錯，在條約締結法第三條，就所稱條約，有下列情形要送立法院，前提是這次倡議是否為「條約」，還是要看內容實體認定，而大法官解釋也提到，跟人民權利義務有關，這號台美倡議，是否有符合第三條跟人民直接有關，可能要細論；張其錄說，一定會涉及國內修法，未來大家做為大法官，讓國會法制化，這不會只有第一件。