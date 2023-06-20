台灣房屋依據實價登錄統計排名高雄前5大豪宅出爐。（台灣房屋提供）

高雄房價再創新高！據據內政部實價登錄最新揭露，高雄美術館特區豪宅預售案「御皇苑」，今年3月28樓戶以總價9958萬元成交，每坪成交單價高達69.6萬元，逼近7字頭，刷新高雄房價天花板，擠下國硯蟬聯11年之久的豪宅王寶座，榮登新興高雄豪宅王。

近年高雄房價屢創新高，豪宅王排名也跟著重新大洗牌。台灣房屋依據實價登錄統計排名高雄前5大豪宅，預售案「御皇苑」以每坪69.6萬元登上新豪宅王，「國硯」以每坪68.7萬元退居第2，農十六特區指標豪宅「京城天贊」，以每坪66.2萬元位居第3，同為農16特區的「雄崗信義美術館」及愛河特區預售案「京梧桐」，各以63.2萬元及61萬元，分居第4、5名。

針對新科豪宅王創價優勢，台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚認為，該案坐落於美術館特區，為馬卡道路首排預售豪宅，不僅鄰近美術館，近年受惠重大建設包括輕軌、台鐵雙軌通車、綠園道完工及內惟藝術中心落成等，皆帶動區段房價更具優勢，而該案樓高33層，正對綠園道保有永久棟距，高樓層更可遠眺柴山美景，遼闊的視野景觀，相信亦是豪宅創高價的主因之一。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮分析，高近年隨建築成本不斷上揚，也讓不少預售案賣的未來價，成交表現比成屋還來的出色。她觀察高雄五大豪宅，單價「無6字頭不入榜」，這些豪宅社區皆為高雄知名建商品牌出品，除了優質的建案規畫，亦具備「地段機能」、「無敵景觀」等優勢。

李家妮指出，這五大豪宅皆坐落在高雄極具發展潛力的生活圈，增值性強，而除了「國硯」與「京梧桐」坐擁河港景色，其餘三大豪宅則坐享公園綠意環抱，部分社區更有名人住戶加持拉抬身價，豪宅抗跌保值性佳，具備優質特色的產品，自然也更受高端置產族青睞，創價出線。