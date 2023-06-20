台北市長蔣萬安20日宣布，8月推出「寶貝我愛你—私幼教育扶助差額補助方案」，第一學期申請時間為10月15日至11月30日，補助對象為近1年所得稅率20％以下並設籍在台北市家長或監護人，家中須有2至4歲幼兒就讀北市私立幼兒園，補助分三等級，最高可獲每學年5.2萬元補助。

由於每家幼兒園費用不同，補助依月收費分為3等級，最高可獲每學年5萬2000元補助。教育局說明，私幼月收費7276元以下屬第1等級，補助公式為月收費減5000乘教保服務月數，假設幼兒園月收費為6833元，須先減5000元，再乘以6個教保服務月數，等於家長每學期可獲1萬998元補助。

月收費介於7277元至1萬1276元屬第2等級，則是固定每學期補助1萬3660元。

月收費1萬1277元以上屬第3等級，補助公式為月收費減9000乘教保服務月數，假設幼兒園月收費為1萬3000元，須先減9000元，再乘以6個教保服務月數，等於家長每學期可獲2萬4000元補助，補助額如超過2萬6000元，以2萬6000元計。

台北市長蔣萬安表示，他是三寶爸，相當理解家長重視孩童學習環境的心情，近期新北市教保服務人員發生疑似違法用藥事件，相信家長都感到擔憂，故台北市第一時間已清查轄內幼兒園，並未發現不當餵藥情形，也提供幼兒免費抽血檢驗，就是希望建立校與家長互信關係，他也要鼓勵台北市教保服務人員奉獻心力，讓孩子在專業又溫暖環境成長。

此外，教育部國教署2019年起要求各縣市針對既有就學補助或津貼方案辦理退場，故台北市教育局「您我寶貝你」私幼差額補貼方案被國教署認定為幼兒補助，北市須自籌經費。

教育局長湯志民解釋，每人在台北市月平均消費額高達3萬2000元，鄰近縣市新北市、桃園市約落在2萬3000元左右，才希望藉「您我寶貝你」私幼差額補貼方案減輕北市家長負擔。

湯志民指出，原本台北市自籌經費近10億元，後與蔣萬安到行政院溝通後，自籌經費降至1.53億元，已經減少許多。該補助目前通過台北市議會教育委員會，正在等待大會二讀。