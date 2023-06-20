畢業季來臨，不少新鮮人忙著找工作，今年也是自2018年以來，新鮮人求職意願最高的一年，重新回到疫情前的水準，根據勞動部調查，青年勞工初次就業時最在意的關鍵因素，分別是工作穩定性、薪資及福利、通勤方便。

新鮮人求職「薪資、福利」成關鍵字

1111人力銀行近日公布「2023新鮮人就業現況」調查，結果顯示高達七成四的新鮮人有意投入就業市場，是自2018年以來，新鮮人求職意願最高的一年，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，「新鮮人求職」的關鍵字中，包括薪資、薪水、福利，而根據勞動部調查111年15至29歲青年勞工就業狀況，初次就業時最在意的關鍵因素，分別是工作穩定性（64%）、薪資及福利（62.8%）、通勤方便（47.2%），也有不少人希望能在職場學習到知識技能（45.8%）。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

北漂工作薪資勞力不成正比 她換跑道30歲前當店主管

其中，不乏求職者為了多元的就業機會、高薪資水平，而選擇北上成為「北漂族」，信義房屋長春龍江店店長廖翊如就是一例，她大學畢業後在台北找到一份上班族的工作，雖然經常性加班，但薪水與付出卻不成正比，使她下定決心轉換跑道至信義房屋，挑戰業務工作，30歲前就選上店主管。信義房屋提供新鮮人好的薪資福利、制度化的升遷管道，也依同仁職級進行客製化的「職涯發展培育計畫」，提供線上、線下的必修及選修課程，最重要的是「晉升沒有雙黃線」。

另外，信義房屋在面試階段，會詢問求職者偏好的分店區域，優先安排至該區面試，如果順利錄取，雖然仍以公司分派為主，但原則上都會盡量符合求職者意願；對從事房仲業務工作的新鮮人來說，離家近不僅是通勤方便，更是能快速了解商圈環境，有助於入職後介紹與開發物件，並與社區居民維繫良好關係，對職涯人脈發展也是一大幫助。

信義房屋前6個月5萬元保障薪資 年薪最高可達115萬

除了能有健全穩定的發展外，信義房屋前6個月5萬元的保障薪資，更是優於勞動部調查青年勞工平均3.4萬元薪資的水準。企業勇於投資人才，提供完善新人期間扎實的專業知能培訓，轉正後通常都能獲得不錯的業績表現，爭取更優的薪資獎勵；信義房屋內部統計，據信義房屋近三年內部薪資統計數據，業務同仁首年年薪最高可達115萬，後續依職級晉升不僅基本底薪調升，加上各項達標獎金，年薪有望達到百萬至千萬。另外，每年也提撥公司稅後盈餘三分之一作為年終獎金，績優同仁還享海外旅遊補助，以及25萬起跳至上百萬元不等的留任獎勵金。

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