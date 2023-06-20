4位被大法官提名人拒絕回覆問卷，時力立委表達嚴正抗議，並質疑審查過程倉促粗糙（時代力量立院黨團提供／游念育台北傳真）

立法院委員會今舉行大法官被提名人審查，時代力量黨團舉行記者會，針對4位被提名人拒絕回覆時力問卷表達嚴正抗議，並質疑審查過程倉促粗糙，恐難讓國人信服。

時代力量立委邱顯智表示，大法官是憲法和人權的守護者，其適任與否，對民主國家來說極為重要；上次大法官審查時程少於1個月的時候，是2008年馬英九執政時期，當時在野的民進黨還和民間團體一起批評審查時程過短，沒想到民進黨換了位子就換了腦袋，執政掌權之後開始規避監督，審查時程一次比一次還短，這次竟僅3周。

邱顯智質疑，更離譜的是，被提名人雖然檢附了完整的論文、著作、研究等相關資料給立法院，但實際上能夠查閱的時間只有短短16小時，每個黨團還只能指派一位助理協助，請問這是要讓立委們查閱，還是要請立委們參觀？

時力黨團早在6月7日記者會就已經公布請教被提名人的問卷題目，並在當天就同步寄出，但到現在二周過去，時力黨團仍未收到任何一位回覆，請問4位被提名人是沒有勇氣接受立法權的檢驗嗎？2016年大法官被提名人有回答本黨團的問題，那為何這次4位被提名人可以拒絕回覆時力黨團的問卷？

時代力量立委陳椒華指出，國會僅一天的詢答，其中被提名人2人一組、參加一個上午或下午時段的審查會，而每時段只有11位立委可以質詢，每次僅15分鐘、同時針對2位被提名人的即時詢答，凸顯本次審查時間的倉促與荒謬，時力黨團雖曾對此提出反對，卻仍在民進黨團的護航下，通過此一難以令國人信服的審查日程。

陳椒華強調，每位被提名人均有2、30年以上的重要資歷，如何得以讓僅有11位立法委員、在短短15分鐘的時間，又是同時針對二位被提名人的過程中判斷適任與否。問答時間之短，恐連回答一題司法官國考申論題都不夠用。

立委王婉諭則表示，細究此次極為倉促草率的審查時程，難道現在蔡英文和民進黨團是把立法院當立法局嗎？還是被提名人是金玉其表、敗絮其中，根本禁不起檢視？必須要靠民進黨壓縮審查時程護航過關嗎？如此沒有公信力的審查過程，全民怎麼可能會相信大法官、相信我們的司法呢？

時力黨團主張，立法院立法委員在憲法與法律規範、肩負國家重要機關首長同意權的審查權力下，未來各黨團、尤其是多數黨必須讓立法院同意權的行使回歸正軌，切勿自我閹割，提出離譜至極的審查時程，再次讓立法院淪為同意總統提名的橡皮圖章。