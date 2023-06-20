澎湃新聞20日報導，中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）透露，7月1日零時起，大陸全國鐵路將實行新的列車運行圖。調圖後，大陸全國鐵路安排圖定旅客列車1萬0592列，較現圖增加46列；開行貨物列車2萬2182列，較現圖增加394列，鐵路客貨運輸能力、服務品質和運行效率進一步提升。

大陸國鐵集團運輸部負責人稱，此次調圖是鐵路部門深化運輸供給側結構性改革，適應客貨運輸市場需求，對運輸組織作出的一次全面系統調整。新圖實施，將顯著提升中國鐵路網的整體功能和運行效率，進一步優化客貨運輸產品供給，為中國經濟運行整體好轉和民眾便捷出行提供可靠支撐。

一是擴大京津城際鐵路和廣深港高鐵運能，助力京津冀協同發展和香港與大陸人員往來。採用動車組重聯運行、開行長編組動車組等方式，擴大京津城際鐵路運能，每日增加3.1萬個高鐵座席；首次開行滄州西經京滬高鐵、石濟高鐵至石家莊的G字頭（高鐵）動車組列車2列，進一步便利沿線群眾出行，助力京津冀協同發展。統籌廣深港高鐵日常線和高峰線列車開行結構，增加日常開行的跨境G字頭動車組列車18列，其中首次開行成都東至香港西九龍跨境G字頭動車組列車，助力香港與內地人員往來。

二是增開進出東北高鐵列車，更好服務東北全面振興。首次開行齊齊哈爾南至北京朝陽間4列停站少、旅速快、旅時短的G字頭動車組標竿列車，執行時間大幅壓縮，最快6小時25分可達；通過延長運行區段，安排開行哈爾濱西至南京南間、哈爾濱西至襄陽東間長距離G字頭動車組列車各2列，東北至華北、華中、華東地區高鐵運能進一步提升。

三是西部鐵路提質運營，為西部大開發注入新動能。蘭新高鐵蘭州至西寧段按時速250公里高標運營，首次開行西寧進京、進滬G字頭動車組列車，北京西、上海虹橋至西寧間分別最快10小時16分、12小時28分可達，西寧至蘭州執行時間壓縮至59分鐘；蘭新高鐵蘭州至西寧段安排開行G字頭動車組列車4列、D字頭動車組列車70列。青藏鐵路西寧至格爾木段列車運行時速提升至160公里，首次開行西寧至格爾木間4列復興號動力集中動車組列車，執行時間大幅壓縮，最快5小時59分可達。銀川至北京西間首次開行經銀西、徐蘭、京廣高鐵的G字頭動車組標竿列車2列，執行時間大幅壓縮，最快7小時20分可達。增開包頭至北京北間G字頭動車組列車6列、包頭至清河間D字頭動車組列車2列，提高呼和浩特、包頭地區進京高鐵運能。大幅提升西成高鐵運能，分別增開成都東至西安北、太原南、銀川間D字頭動車組列車10列、2列、4列，增開桂林北至太原南間G字頭動車組列車2列。

四是壓縮普速旅客列車執行時間，全面調整旅遊列車運行線。科學、均衡安排普速旅客列車停靠車站、停站時間，直通普速旅客列車平均壓縮全程執行時間約23分鐘，其中廣州東至牡丹江K727／6／7次列車全程執行時間壓縮7小時16分，青島北至包頭Z350／1次列車全程執行時間壓縮5小時32分，持續開好公益性「慢火車」，普速旅客列車運行品質進一步提升；全面調整旅遊列車運行線，安排滿洲里至深圳東等長途運行線27條、北京豐台至黃山等中長途運行線14條、太原至中衛等短途運行線29條，根據市場需求，持續打造旅遊列車品牌，構建高品質鐵路旅遊產品體系，助力旅遊經濟發展。

五是大力增開貨物列車，提升鐵路保通保暢能力。優化主要幹線列車開行結構，進一步提升出疆、入關貨運能力，增加蘭新、瀋山、浩吉、京九鐵路等主要貨運通道貨物列車98列，其中蘭新鐵路增加22列，保障疆煤外運、北煤南運、北糧南運需求；加大電煤保供運輸力度，對發電企業用煤需求實行運力傾斜，為各地迎峰度夏提供保障；增開直通快運班列24列，進一步提升班列運行品質，助力現代物流產業發展；開行鄉村振興班列15列，為鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進鄉村振興發展提供有力支撐；優化跨境貨物列車開行方案，利用新增口岸增開中歐班列4列，增開中亞班列3列，開行總量分別達到86列、39列，保持西部陸海新通道班列、中老鐵路跨境貨物列車穩定開行，服務暢通國內國際雙循環和外貿保穩提質。

六是提升客貨運輸服務品質，讓旅客貨主體驗更美好。客運方面，精心組織暑期運輸工作，加強老幼病殘孕等重點旅客服務，做好站車空調、餐飲、供水等基本服務，努力打造溫馨旅途；持續擴大計次票、定期票等新型票制產品應用範圍，讓更多通勤、商務旅客享受優惠和便利；推進鐵路12306線上選鋪服務試點工作，認真聽取廣大旅客意見建議，不斷完善系統功能，提升旅客購票體驗。貨運方面，持續優化鐵路95306貨運業務網上全程辦理流程，進一步提升便利化程度和客戶服務體驗；精心打造「高鐵急送」產品，為客戶提供全程速度最快、時效最準、運行最穩、品質最優的「點對點」小件快運服務。

鐵路部門提示，2023年暑期運行圖（7月1日至8月31日實行）與第三季運行圖同步啟動，各鐵路局集團公司將根據客流需求適時增開臨時旅客列車，努力滿足旅客朋友暑期出行需求。調圖後客貨列車開行資訊和服務資訊，旅客、貨主朋友可通過鐵路12306、95306網站、用戶端、微信等管道查詢，或關注各地鐵路部門發布的動態資訊、各大火車站公告，以便合理安排行程和貨物運輸事宜。