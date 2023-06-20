行政院15日拍板通過加拿大全月齡牛肉進口，將於公告後生效。對此，消基會抗議，稱加拿大曾在2021年12月傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（俗稱狂牛症），多國目前都暫停進口加拿大牛肉，呼籲消費者未來拒買。對此，一份最新的網路投票也顯示，過半民眾對於特定產地的食材有疑慮。

入口網站《Yahoo民調》於本月16日發起網路投票，截至今（20）日中午12時30分，已有超過62000人參與。針對「你會特別留意食材的原產地嗎？」題目，表示「一定會」的網友高達41.7%、認為「可能會」的民眾有28.2%、抱持「不太會」態度的人占13.5%、稱「完全不會」的參與者只有僅僅3.3%、剩下13.3%為「不知道／沒意見」。

而在「你會對特定產地的食材有所疑慮嗎？」的問題上，表態「一定會」的民眾占30%、稱自己「可能會」的網友高達36.1%、抱持「不太會」的人占13.1%、強調自己「完全不會」的只有5.9%、剩下14.9%為「不知道/沒意見」。整理上述數據，對於特定產地食材會有疑慮的民眾高達66.1%（包含可能會、一定會）、遠遠高過不會有疑慮的19%（包含不太會、完全不會）。

對於政府開放加國全齡牛肉一事，台北榮總毒物科主任楊振昌認為，國家應建立更密集的監測機制為食安把關，並呼籲比照美牛的清楚標示，以利消費者做選擇，才是比較好的做法。

不過林口長庚醫院毒物科主任顏宗海則指出，加拿大在2021年發生一起非典型的狂牛症，目前學界認為非典型狂牛症不會傳人；未來如果加拿大再次發生典型狂牛症案例，或科學界證實非典型狂牛症也會傳人，我國就應該重新評估。