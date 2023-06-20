韓國三大狗血劇教母之一林成漢過去知名作品有《背叛愛情》、《老天爺啊！給我愛》、《新妓生傳》等，她曾宣佈完成《白夜童話》（又名：《狎鷗亭白夜》）引退，2021年改用筆名Phoebe憑藉復出之作《結婚作詞，離婚作曲》再創TV CHOSUN電視劇有史以來最高收視率，被封為「韓國收視率製造機」，她的首部奇幻穿越家庭劇《榴蓮小姐》預告釋出，尹海英飾演的媳婦對婆婆赤裸衝擊的對話，崔明吉驕傲地告訴大家「這裡就是天堂」，朴柱美穿著古裝披頭散髮在街上奔走，古代與現代的穿插，讓觀眾猜不透走向，引發了網友好奇心。

朴柱美曾經在《紳士的品格》飾演張東健的初戀，在《我的ID是江南美人》飾演車銀優的媽媽，這次在《榴蓮小姐》中，飾演來自200年前朝鮮王朝的名門女子杜榴蓮，擁有仙女般的外貌，以及談吐溫婉，是個「外柔內剛」的女性，朴柱美表示：「穿梭於過去和現代之間的劇情，看似老套，但獨特的看點就是《榴蓮小姐》劇情常常會有令人意想不到的驚爆點，尤其這是編劇第一部奇幻穿越家庭劇，讓我更加好奇故事走向，希望大家能多多期待與《結婚作詞，離婚作曲》中的史避影不同魅力的榴蓮。」

崔明吉（前排藍衣）在《榴蓮小姐》中飾演優雅又幹練的財閥家族總裁白道伊。（圖／龍華電視提供）

崔明吉出道42年，演過多部膾炙人口的戲劇，像是《明成皇后》、《優雅的母女》、《紅色高跟鞋》等，紮實的演技曾獲得百想藝術大獎、青龍電影獎及大鐘獎三大電影獎，是韓國大滿貫影后，在韓國觀眾眼裡是具有口碑和演技的好演員，這次在《榴蓮小姐》中飾演優雅又幹練的財閥家族總裁白道伊，個性開朗又能言善道， 有讓人想追隨的魔性魅力。

故事講述月蝕之夜，200年前朝鮮王朝的2位身分不明的女子，杜榴蓮（朴柱美 飾）與金素苧（李多妍 飾），婆媳兩人穿越到2023年的財閥丹家，一段奇妙與超越時代的愛情故事。由《秘密花園》、《紳士的品格》的申宇哲導演，與Phoebe兩大王牌的全新組合，加上實力派演員朴柱美、崔明吉、金敏俊、全盧民、池迎山、韓多感加持，柳政厚、李多妍等新血加入，備受觀眾期待。奇幻穿越家庭劇《榴蓮小姐》將於6/25於中華電信MOD影視館+、HAMI VIDEO同步更新上架，將於7/9起，每週六日晚間九點，龍華偶像台MOD353，全台首播，敬請期待。