野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示，美國通膨降溫的方向明確，但下降的速度不夠快，主要原因包括就業市場仍相當緊繃，疫情後許多人並未重回職場，企業持續面臨缺工問題造成薪資上漲，另外還有製造業回流與貿易限制提高商品成本，以及氣候變遷等因素；由於通膨仍高於聯準會的長期目標，將使高利率環境維持較長的一段時間。

至於對經濟恐將陷入衰退的擔憂，最近似乎已被市場淡忘，且預估衰退的時間表不斷往後延。根據野村投信量化團隊的模型分析，至2024年第一季經濟衰退的機率才會高於五成；依據Bloomberg的統計，預估美國今年第三季與第四季的實質GDP僅微幅下跌，明年即可望恢復正成長，而歐洲的實質GDP則是維持正成長。因此，預估經濟只是趨緩而非衰退，投資人不必擔憂。整體而言，股債資產均有相當多的投資機會，值得加以留意，不過股市短期仍較為震盪，適合回檔時逢低布局。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐指出，美國就業市場依然相當緊俏，經濟軟著陸的機率增加，以及市場對於經濟與企業獲利的悲觀預期均已反映在股市表現上，整體投資氣氛轉佳。就下半年而言，股市仍維持區間整理格局，但受到市場對於AI題材的期待而有震盪走高的情形；此外，企業獲利預期再下修空間有限，目前評價面也在相對較低的位置，選股的機會變多，只是等待市場給予正面肯定的時機。

在區域的配置上，中國經濟的疲弱已有一段時間，近期亦觀察到區域資金有轉移至日本與印度等市場的情形，雖然這未必代表中國股市就沒有投資機會，但日本與印度股市確實具有不錯的優勢與潛力。首先，兩者都具有經濟結構轉型的利多，日本的貨幣政策保持寬鬆，經濟復甦比歐美強勁，加上股市評價面低廉，近期表現相當亮眼；印度的人口結構年輕，有利長遠發展，且政府積極吸引外資，有望成為繼中國之後的另一個製造基地，長期表現值得留意。

野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，聯準會6月份利率會議的點陣圖顯示未來仍有兩次的升息機率，但好消息是聯準會上調了2023年的經濟成長預期，顯示經濟應不會陷入衰退，企業債的違約率就能保持在相對低點。觀察全球投資級債券自去年低點迄今漲幅約一成，但相較於2021年以來的最大跌幅(-25.3%)，目前的反彈尚不及一半，類似的情況也可在非投資級債券與新興市場債券上見到，預期反彈走勢將可持續。

此外，債券殖利率也在歷史相對高檔，全球投資級債券殖利率接近5%，全球非投資等級債券超過9%，且以債券價格來看，即使歷經近期反彈走勢，債券價格依然在偏低水位。除了持續看好的投資級債券與金融債，非投資級債券受惠於經濟可望軟著陸、違約率將保持在低檔而前景轉佳，相對看好美國與亞洲的非投資級債券。