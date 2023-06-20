藝人黃子佼昨坦言曾對少女性騷，為自己的行為道歉後，接著對演藝圈進行毀滅式爆料，波及13位藝人，直喊「我就是要說出來，我管你們去死。」星座專家澤誼剖析牡羊座的黃子佼心境，應該是一種「我改過自新了，為什麼你們還不放過我」的心態，覺得自己最委屈，因此選擇「玉石俱焚」。

澤誼在臉書發文指出，她試著用牡羊座的心態揣摩黃子佼為何會做出這種事，應該是覺得自己也改過自新了，「為什麼你們不放過我？同時期的人也做錯事，為什麼他們過得好好的，我就要承受這種痛苦，我人生就要被毀掉，我有錯但別人也有錯，大家一起有錯，為什麼是我！」

澤誼直言，這個理由表面上聽起來蠻合理，但如果陷入「都是別人害我的」，再搭配牡羊座自我中心太強的角度，「我覺得會做出這種選擇，好像也不意外了。」

常常有人覺得牡羊座很自私，都不會替別人想，澤誼表示，「這個星座就不是生出來幫別人想的（那是水象星座的工作），不用想才能衝、才能跑、才能大破大立。」不過真實人生這種特質在經歷驚濤駭浪的時候，就是拿來玉石俱焚的自私，「因為這個時候他們想到的仍是自己的委屈，不是別人的。」

澤誼提醒，該文章只是針對新聞事件及牡羊座的負面特質閒聊，希望大家別自己對號入座。

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