高雄關員用美工刀割開發現裡面夾雜報疑似陸製乾香菇絲。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

端午節即將到來，香菇需求大增，高雄關驗貨關員發現1批自大陸載運進口申報貨名為橡膠製戶外地板，共36袋甚為可疑，經開櫃查核結果，實際來貨為橡膠製戶外地板共216袋，沒想到一拆開來，發現裡面夾藏未申報疑似大陸製的乾香菇絲，共多達3240公斤，與原申報貨名不符，全案依違反海關緝私條例處理。

高雄關表示，驗貨關員查驗貨物時，發現1批來自大陸載運進口申報貨名為橡膠製戶外地板，一共有36袋，每袋2片，甚為可疑，經開櫃查核結果，實際來貨為橡膠製戶外地板則是有216袋，共432片。

但關員將地板用美工刀割開時，發現裏頭夾藏未申報疑似陸製乾香菇絲，共計3240公斤，與原申報貨名不符，全案依違反海關緝私條例處理。

高雄關表示，該批疑似大陸製乾香菇絲未經檢驗，若流入市面，對國人健康影響至鉅。適逢端午節將近，應景食品香菇市場需求甚殷，許多不法商人走私農產品販售圖利，海關為保護本國農業及維護國人食品安全主動出擊，成功瓦解私梟不法意圖，將持續把關，阻絕不法違禁品於境外。