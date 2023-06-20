以往就醫時若忘記帶健保卡，民眾必須先支付押金，並且在7天內持實體健保卡及收據再次返回醫療院所申請退費，一旦超過期限，已繳費用只能自行吸收。為讓民眾更方便，苗栗縣為恭紀念醫院，即日起開放全院門診科別使用「虛擬健保卡」就醫，透過手機綁定，至醫療院所出示QR Code，就可以進行掛號、看診、檢查、領藥等就醫流程。

為恭醫院指出，所謂的「虛擬健保卡」即是將實體健保卡數位化，現在智能化時代來臨，人手1機，現在就算忘帶實體健保卡，只要在手機裡安裝「健保快易通」App，申請虛擬健保卡，就能解決看診、領藥沒帶健保卡的問題。

為恭紀念醫院行政副院長嚴從碩表示，為恭醫院開始推行虛擬健保卡後，增加民眾就診便利性，忘記帶健保卡的民眾，可至1樓服務台，有專屬的服務窗口，由櫃檯人員1對1教學協助申辦「虛擬健保卡」，馬上申請馬上可使用。

他說，虛擬健保卡也可方便醫師和病人之間的溝通；醫師可透過雲端藥歷查詢病人健保的就醫紀錄、檢查報告、醫療影像及用藥記錄，有助於醫師快速有效率地瞭解病人健康狀況作為診斷用藥參考。病人也能透過健康存摺方便查詢個人就醫及用藥紀錄，從而更瞭解和管理自己醫療情況。

嚴副院長指出，經歷疫情後，更是廣泛運用科技來增加醫療的便利性；虛擬健保卡也可使用在居家醫療、遠距醫療及視訊診療，並且針對年長者、幼童等沒有手機的群眾，家屬可以開通他們的虛擬健保卡，並綁定在自己的手機，若臨時有狀況，也可視情況授權給其他親屬或陪伴者就醫，大幅提升服務品質及效率。

另外提醒的是，虛擬健保卡並非適用於所有醫療院所以及科別，建議民眾在就醫前，先與醫療院所洽詢確認，才能避免不必要的麻煩唷。