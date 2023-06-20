香港信報報導，深證成指20日盤中最多下跌25點，跌幅為0.23％，低見11,248點，最多上漲27點，漲幅為0.24％，高見11,301點，半日收報11,300點，上漲26點，漲幅為0.23％，成交額為4,095.37億元。

滬深300指數半日收報3,930點，跌不足1點。創業板指數半日收報2,273點，上漲7點，漲幅為0.35％。

各類股普遍承壓，水泥股跌逾1％。房地產、石油、金融、鋼鐵、煤炭、電力、化工股偏軟。

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