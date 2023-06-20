南部一所國中少女小美，某日前往班上女同學家借宿，但兩人竟然喝酒作樂，女同學父親見狀，竟趁著小美酒醉時偷偷親吻嘴唇，隔天又趁著一起前往公園散步時，又趁機偷親，但遭到小美反抗，事隔幾天，同學父親又趁帶著小美和女兒出去吃飯時，再度企圖非禮，引起小美反感，回家後立刻向父親告狀，法官審理後，依性騷擾罪嫌，將男子判刑7月。

根據判決書，小美在110年2月28日21時許，前往同班同學家中同住，未料兩人竟然拿酒出來喝，同學的父親見到小美略有酒意，竟然直接親吻小美嘴巴、臉頰，還觸摸她的肩膀、手部。事後同學告訴她被父親親吻，小美因害怕而隱忍沒有對外人說。

隔天早上，小美和同學到公園散步，但同學父親也跟著外出，又趁著小美坐在公園椅子上消息時，偷親了她一下，小美氣得將同學父親推開。但同學父親仍不放棄，隔幾天又趁著帶女兒和小美外出用餐時，再度親吻小美。

小美對同學父親的行為相當反感，當晚回家後向父親訴苦，父親氣得立刻帶她去報案提告。法官審理時，同學的父親否認犯案，還辯稱只是將小美當自己女兒疼愛。但法官認為，小美在案發時多次反抗，但他仍持續作出逾舉行為，依性騷擾罪判徒刑7月，可上訴。