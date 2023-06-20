聯新國際醫院復健科醫師陳咏亮，曾因照顧家人，因需要攙扶與長時間彎腰，導致自己下背疼痛達6個月，一開始是雙側背痛，後來疼痛還延伸至鼠蹊部及雙側大腿。

依自己專科醫學知識，做運動治療、施打類固醇、復健治療的效果都有限，之後他自行施打高濃度葡萄糖液增生治療至脊椎受傷的小面關節，意外發現一次比一次進步，經過次的注射後，折騰了半年的疼痛就消失了。

陳咏亮說，民眾常會因工作、追劇、打電動等，相同姿勢維持太久，隔天起床頸部僵硬劇痛（即一般大眾熟知的「落枕」也可能是頸椎小面關節炎），或者是跌倒、搬重物、彎腰工作、打掃等，導致下背僵直疼痛，這些都很可能是腰椎小面關節發炎的結果。

他說，人的脊椎從頸椎、胸椎、腰椎到薦椎，每一節脊椎上下交疊處都有小面關節，它的相對面就是我們熟知的椎間盤，如果因久坐久站、姿勢不良等情況，造成椎間盤因長期受壓迫導致崩壞壓迫到脊椎神經，就是熟知的椎間盤突出。而脊椎小面關節炎則是只要關節有動作就會產生疼痛，這2個疾病常常會共病，所以慢性背痛的病人常合併久坐久站疼痛（椎間盤突出症狀），變換姿勢也痛（脊椎小面關節炎症狀）。

他指出，脊椎小面關節炎是因為關節液流失，那就在流失的部位注射高濃度葡萄糖水或玻尿酸來補充，誘發局部的增生發炎反應來促進韌帶組織修復，大部分的急性患者在診間注射後，症狀可改善一半。一般來說，注射葡萄糖水較為經濟實惠，臨床效果也很好，只要打對部位，輕傷1至2劑、嚴重一點的傷7至8劑後就能治癒了。

陳咏亮強調，不是打完增生針劑就變成鋼鐵人，頂多是協助回到生理狀態，一旦超過生理極限，還是會造成新的損傷。因此還是要正確地使用身體，訓練核心肌群。如果治療後，仍經常脊椎疼痛的病患，就建議轉介運動訓練復健課程，找出患者容易受傷的行為模式，並進行運動矯治。