肝膽腸胃科醫師王威迪分享，一名35歲的業務員想靠著168斷食法減肥，結果卻大失敗，非但沒有變瘦，反而導致胃部潰瘍與發炎；他表示，要做168斷食是可以的，但有3種人不合適，包括運動量大、糖尿病控制不佳及不忌口的人。

王威迪在節目《醫師好辣》上分享，一名35歲的業務員最近換新工作，因新工作壓力比較大，且型態是中午才開始工作，常常工作到比較晚，因此這名患者也改變了生活習慣，除了變得晚睡外，也常常跳過早餐不吃，改吃中餐而已。

王威迪表示，這個業務員本來就偏胖，因此想趁機實施168斷食法來減肥，藉由不吃早餐，將進食的時間縮短為8小時，不過，要靠168斷食法變瘦，必須要把握幾個原則，但業務員本身不忌口，經常隨便亂吃，高油高鹽的食物搭配上含糖飲料，加上覺得早餐沒吃，午餐的食量大增，經常吃到平常的2倍。

王威迪指出，這樣的飲食習慣持續2到3個月以後，業務員突然覺得胃部很不舒服，緊急照胃鏡檢查，才發現胃裡面都是大大小小的潰瘍跟發炎。

王威迪說，要做168斷食是可以的，想要省略早餐不吃也行，但是要很注意吃了什麼，首先不要吃過量，且含糖飲料、澱粉類等食物容易刺激胃酸分泌，因此建議要減少攝取量，含糖飲料最好禁止，且最好還是吃個早餐，以免一次吃太多，導致胃酸分泌過量。

王威迪表示，除了168斷食法，現在也流行10或是14小時的斷食，但有3種人不太建議，首先是運動需求量很大的人，接著是糖尿病控制不佳的人，最後則是不忌口的人，因為可能會使進食量暴增成平時2到3倍，屆時不僅瘦不了，還有可能對健康造成危害。