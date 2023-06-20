王宥忻今舉辦《女神經》新歌發表會。（黃雯犀攝）

王宥忻今舉辦《女神經》新歌發表會。（黃雯犀攝）

王宥忻擁十億身家被譽為財富女神，推出全新單曲《女神經》於今(20日)舉辦記者會，王宥忻在記者會上也勁歌熱舞演唱最新作品，同時也宣布與另一半翁承旭已辦完離婚手續，結束12年婚姻。

記者會上，翁承旭上台恭喜王宥忻轉戰藝人成功，兩人大方握手合照。翁承旭說，很多人覺得財富自由是終點，她不斷挑戰自己，有一顆不服輸的心，得到想要的結果。兩人在低潮時相遇，當時他負債千萬，他也特別感謝王宥忻，「非常感謝宥忻一路扶持，才能走出新的天地」。

他說，因為兩人「衝突上找不到解，不快樂，不如冷靜下來，回到原點重新選擇。」離婚這件事只有父母知道，「年初我跟宥忻已辦完手續各自恢復單身了」，為什麼在記者會上說出來，是兩人討論後覺得，與其讓親朋好友猜測被報導，不如他們自己坦白，給社會大眾一個更好的示範，兩人也協議好未來還是工作伙伴，他也說對家庭、事業、對社會的貢獻上，他都還是會支持她。