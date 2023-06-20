大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（20日）宣布6月20日起恢復台灣釋迦輸入，對此雲林縣長張麗善表示，希望未來雲林的農漁產品是否也循此管道輸入，減少農漁民負擔及壓力；互惠、互信基礎只要存在兩岸間，沒什麼好計較。

張麗善說，很高興看到夏立言、饒慶鈴縣長到大陸拜訪為農漁民爭取一線生機，鳳梨釋迦開始可以銷往大陸，開啟新里程碑，未來雲林的農漁產品例如鳳梨是不是也循這樣管道銷到大陸？雲林一定會在品質上做最嚴格評審標準，絕不能有檢出不合格狀況。

張麗善表示，只有國民黨才能在兩岸互惠基礎下，農漁產品可以有正常輸出管道，兩岸啟動農產品互惠、輸出，兩岸鄉親得到更好福利、更好經濟發展，這是非常棒的事。

被問及是否會擔心尋求管道把農產品銷往大陸被指為「賣台」？張麗善說，經過這幾年，所謂的「賣台」、「亡國論」，鄉親慢慢可以用理性角度來看，這幾年農漁產品面卡關，很多不是真品質問題，而是政治問題，政治面能解決，很多產品可透過類似綠色通關管道去中國，減少農漁民負擔及壓力，只要這樣互惠、互信，兩岸間沒什麼好計較。