台中市議員陳清龍今天早上從服務處要到台中市議會開會，在國道1號169.5公里處遇6車車禍，從後方被追撞，新買的BMW車頭毀損嚴重，幸人皆平安。

國道警察泰安分隊指出，今天上午10點半國道1號南向169.5公里發生6部車（一部客運車、兩部大貨車、三部自小客車）事故，現場無人受傷，已於11時15分排除。

陳清龍表示，他今天早上要從服務處到議會開會時，碰上這場事故，車子在靜止狀態下被追撞，雖車頭毀損，但人平安，目前正在泰安分隊做筆錄中。