第72屆林島諾貝爾獎得主會議即將在25日舉行，屆時將有來自全球各地635位青年科學家，與40位諾貝爾獎得主展開對談交流，中研院也有2名青年學者獲選出席，包含生物醫學科學研究所博士後研究學者蕭建靖及應用科學研究中心博士後研究學者劉遠萱，將飛往德國，研討生醫知識與應用。

一年一度的林島諾貝爾獎得主會議，專為傑出年輕科學家而舉辦，旨在激勵、啟發年輕學者，促進諾貝爾獎得主們和年輕科學家之間知識、觀念與經驗的廣泛交流。會議主題基本上由物理、化學、生醫3大領域輪替，今年為生醫領域。

今年度的林島甄選委員會，從全球98個國家中，選出635位年輕科學家與會，獲選人皆為35歲以下傑出的學生、博士候選人及博士後研究學者，所有獲選的出席人員都必須通過多階段的申請與甄選流程，競爭激烈。

中研院表示，本次獲邀與會的2位院內優秀年輕學者，都參加過2年前第70屆線上會議，本次皆為第一次參與實體會議。

中研院生物醫學科學研究所蕭建靖博士後研究學者。(中研院提供)

蕭建靖提到，非常榮幸受邀與會，本屆會議與以往的跨領域主題相比更為聚焦，與會者可以在生理學和醫學領域更深入討論，希望能接觸更多不同領域的專家。

中研院應用科學研究中心劉遠萱博士後研究學者。(中研院提供)

劉遠萱說，想藉此機會了解AI在生物醫學研究上的輔助與應用，並特別期待與諾貝爾化學獎得主彼得·阿格雷 (Peter Agre)的午餐聚會，希望進一步分享及討論研究經驗。

自從1951年創辦以來，林島諾貝爾獎得主會議聚集全球各地的科學家，結合成一個跨世代、多背景的國際團體，為當前最迫切的問題攜手找尋解決的方法。數十位諾貝爾獎得主每年與未來世代的科學菁英集會，促進了不同世代、文化與專業領域科學家的交流機會。中研院在2017年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，成為林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構。