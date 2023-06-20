恆春民謠進鄉團2018年去芝加哥演出，有台裔教授當場感動落淚！該教授今年帶著14個來自世界各國的孩子到恆春，在阿公阿嬤們眼神交會、比手畫腳的教學下，完全沒摸過弦樂器的孩子們順利用月琴彈出恆春民謠，人間國寶陳英阿嬤更獻唱牛母伴，屏東縣長周春米感動直呼「畫面真的很美很美！」

周春米今(20)日在臉書提到，恆春民謠進鄉團2018年去芝加哥演出，現場有台裔教授感動落淚，上前抱住阿嬤們，直說這是他小時候聽過的歌聲回憶，從此牽起美國與恆春的緣份，2019年就帶著許多國際學生來屏東交流，後來則因為疫情中斷。

今年教授再次帶著14個來自世界各國的孩子到恆春，周春米透露，這些孩子完全沒摸過弦樂器，但在阿公阿嬤們眼神交會、比手畫腳的教學下，更打破對外國人的恐懼害羞，順利用月琴彈出恆春民謠，人間國寶陳英阿嬤更獻唱牛母伴，感動每位孩子，也讓周春米直呼畫面真的很美很美。

周春米提到，教授和同學們說，來到恆春半島不能只是玩水，希望他們能夠了解台灣土地的歌聲與文化。在成功學會彈月琴後，阿公阿嬤們更突發奇想，帶大家到民謠館外面採收芒果，送給同學們當作賀禮，期盼未來繼續結緣，讓更多美國朋友認識恆春民謠，「我們也會繼續大步走向世界！」