物價越漲越離譜，連夜市小吃也不再是平民美食，一名男網友日前去逛花蓮東大門夜市，選一間標榜通通50元的攤販，誰知5隻烤蝦竟然要260元，覺得不能接受，嘲諷根本是「東大盤夜市」，連網友也直言「花蓮東大門物價比台北士林夜市還貴！」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，19日晚上去花蓮東大門夜市逛，選了一間海鮮攤販買5隻烤蝦，要價260元，等於一隻蝦52元，貴得離譜，忍不住酸是「東大盤夜市」。

貼文PO出後，當地網友也表示，這夜市連花蓮人自己都不愛去，「真的頗貴，一千元買沒幾樣」、「可以買一盒白蝦了～」、「老闆含淚賺200」、「花蓮東大門物價比台北士林夜市還貴，我去了3次」、「這個夜市很有名，想吃飽，帶5000元進去吧」、「那邊的烤玉米貴死了，但是玉米杯很實惠，熱炒還行」。

不過也有人質疑，為什麼不先問價錢再買，「不能詢價才叫盤」、「五隻明蝦這大小超便宜」、「天使紅蝦規格在L左右的，一隻成本23-30元，賣260這樣很貴嗎」。原PO則回應，攤位上已經寫「通通50元起，自由搭配，用最便宜的價格吃最多的種類」，讓網友們懂了「通通50元起沒錯阿，一隻50元起跳買5隻260元合理，可惜我吃不起」。