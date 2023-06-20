大陸國台辦今（20）日宣布，恢復台灣釋迦輸入，發言人朱鳳蓮提到，台東縣長饒慶鈴多次爭取恢復台灣鳳梨釋迦輸入大陸，並組織業者改善產品品質。對此，粉專「政客爽」直言，這證明只有國民黨執政可以讓兩岸和平、解決問題，至於民進黨，沒用、只會打嘴砲的它「下台只是剛好而已」。

朱鳳蓮表示，台灣輸入大陸的鳳梨釋迦過去因發現有害生物，因此自前年9月起暫停輸入，不過，饒慶鈴與國民黨副主席夏立言等人，多次向大陸表達恢復輸入的強烈願望，並組織業者進行整改、改善產品品質，確保輸往大陸鳳梨釋迦的安全，此外，台東縣近期也提供部分業者的整改情況。因此，在綜合評估相關整改措施的基礎上，大陸海關總署決定今天起恢復台灣鳳梨釋迦輸入，但輸入產品必須是來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

「政客爽」今在臉書發文表示，饒慶鈴能爭取到釋迦恢復輸入大陸，說明國民黨執政可以解決問題、讓兩岸和平，至於民進黨，卻只會打嘴砲。他指出，饒慶鈴去年5月曾希望就恢復輸入鳳梨釋迦一事，組團赴陸談判，但農委會主委陳吉仲卻稱，此舉會「落入中國禁銷目的」。

另外，民進黨總統候選人賴清德近日還批評，國民黨派員出席海峽論壇、跟著對岸喊反台獨，「被別人賣掉，還替別人數鈔票」。「政客爽」痛批，民進黨除了自身沒有能力，更害怕國民黨解決問題，這種沒用的執政黨下台只是剛好而已。