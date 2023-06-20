大陸國台辦今天宣布，將於6月20日起恢復台灣釋迦輸入，但「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。農委會對此表示，目前尚未接獲陸方通知重新開放輸入鳳梨釋迦，也未提供註冊登記條件，中方公告名單僅有3家包裝廠和25家果園獲得許可，由於國際貿易須經雙方中央政府進行諮商，動植物防疫檢疫更涉及公權力執行，呼籲陸方在此平台下溝通諮商檢疫規範，讓所有包裝廠和果園有一致規範可循。

大陸2021年起陸續以檢出介殼蟲為由，先後禁止我國鳳梨、釋迦、蓮霧輸入，農委會表示，持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易。我方已於2021年9月29日提送台灣釋迦輸往大陸檢驗檢疫管理規範給中方審查，此規範內容涵蓋生產到出口過程的整體系統性管理措施，包括強化供果園田間管理、包裝場選果清潔管理、以及出口檢疫，臺東縣政府提交給中方的資料內容，均已包含於農委會規範之內，但始終沒有獲得中方正面回應。

為精進國內生產管理，農委會防檢局、農糧署、試驗改良場所等單位，多次邀集縣市政府、出口業者及農民辦理座談會、農民講習會，以強化農民介殼蟲等病蟲害辨識能力及加強防治措施，並提升包裝場選果效能及果實品質管控。

農委會強調，樂見中國大陸恢復我國鳳梨釋迦輸入，但台灣鳳梨釋迦產業共有1009個供果園和50個包裝廠，目前只有25個供果園、3家包裝廠、14位農民獲得許可，呼籲陸方應在「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺溝通諮商檢疫規範。針對仍遭陸方暫停進口的農漁產品，盼依據國際貿易規範，與我方進行技術對話，儘早恢復貿易。