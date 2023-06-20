副總統、同時也民進黨總統參選人賴清德今天提出每年補助私立大學學生2.5萬元學雜費，教育部表示，定額補助私立大專學雜費助學方案規畫將朝向預算全額政府支應，預估59.1萬名私立大專學生適用，一年經費約150億元，明年2月起的112學年下學期開始實施。

教育部高教司長朱俊彰表示，「這不是選舉政見，而是教育政策，明年2月就開始實施」。教育部預計每年補助私立大學學生至少2.5萬元，也就是每學期補助1.25萬元。明年2月開始實施時，私立大學學生的學雜費繳費單直接扣減1.25萬元，讓學生更方便。

近期總統、副總統、行政院長有與教育部進行討論，針對教育部規畫的定額補助私立大專學雜費助學方案，從源頭直接減輕學生學雜費負擔，拉近公私立大專校院學雜費的差距，以減輕學生與其家庭經濟負擔，讓學生在大專求學階段能回歸正常學習，適性選擇，落實教育實質公平。

教育部說明，111學年度大專在學學生人數89.3萬人，其中約有21％、18.5萬名經濟弱勢學生運用助學補助措施，包括教育部學雜費減免、相關部會獎助學金及大專弱勢助學計畫等措施。進一步分析，89.3萬名在學生中，有65％是就讀私立大專;而獲得各項弱勢助學的學生中，有近80％就讀私立大專。

此外，公立大專每年平均學雜費約6.2萬元，私立大專則約11萬元，學雜費差距近5萬元。也就是說，大多數就讀私立大專的學生，經濟負擔相對沉重，導致部分學生需仰賴就學貸款或課餘打工來貼補不足或其他生活支出，不利於正常學習，以及畢業後生涯發展。

教育部進一步說明，定額補助私立大專學雜費助學方案規劃將朝向預算全額政府支應、拉近公私立大專學雜費差額、照顧經濟弱勢原則來進行規劃，預估受益學生將達到47.3萬人，加上原來各類學雜費減免、各部會獎助學金的受益學生，全體59.1萬名的私立大專學生都能照顧到。