大陸國台辦宣布自6月20日起恢復輸入台灣釋迦。對此，樹德科大通識教育學院及行銷管理系合聘副教授吳建德說，台東縣政府此舉充分顯現負責的態度與做法，打鐵還要自身硬，唯有律己以嚴，才能讓他人信服。

吳建德指出，近年來，大陸暫停台灣多種農漁產品輸入，已造成兩岸人民的諸多疑慮。然而，兩岸相關部門，時常呈現牛頭不對馬嘴或者公說公有理、婆說婆有理的局面，對兩岸關係的改善，誠如逆水行舟、實有不進則退之勢。

台東釋迦自2021年被大陸海關以多次檢出介殼蟲為由暫停輸入迄今，期間經過台東縣府多次赴大陸溝通協商重啟運銷合作，但卻不得其門而入。國民黨副主席夏立言、饒慶鈴於今年6月17日出席在廈門舉辦的第15屆海峽論壇大會，兩人不畏艱辛、力挽狂瀾地向大陸官方表示，台灣鳳梨釋迦等優良產品無法銷往大陸，對台灣基層農漁民和大陸消費者都是巨大損失，期望大陸能加快開放速度。之後，大陸國台辦終於宣布自2023年6月20日起恢復輸入台灣釋迦。

吳建德表示，台東鳳梨釋迦農民期盼等待3年多，有如大旱望雲霓般的熱切盼望。近年來台灣物價與工資不斷上漲，果農大都是倍極辛勞地苦撐，不少農民聽聞消息後均熱烈地希望今年能有好年冬，以改善慘澹的經濟狀況。事實上，2023年3月台東縣副縣長王志輝向陸方農業部、海關總署說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，盼為農民爭取恢復出口大陸市場。台東縣政府輸往大陸地區的檢疫管理規範充分顯現負責的態度與做法，打鐵還要自身硬，唯有律己以嚴，方能讓他人信服。

吳建德也指出，昔日國民黨執政時期兩岸關係良好交流與互動，大陸各政府部門對上述農漁產品類似爭議採較寬容處理而予不嚴苛查核。然而，蔡英文總統執政後兩岸關係急轉直下，恐有擦槍走火之勢；因此，大陸各政府部門即恢復原本的要求水準，檢驗各種台灣的農漁產品，而驗出超標的情況層出不窮。

吳建德希望，領導人應該苦民所苦。改善兩岸關係不僅與未來台灣的發展息息相關，更是攸關兩岸人民福祉，殊值台灣領導人與民眾慎思熟慮。