針對新北幼兒餵藥風波，中華民國幼教聯合總會發出「生病不入校、老師不餵藥」聲明，對此教育部強調依《幼兒教育及照顧法》，不餵藥不符規定，聯合總會總會長廖文秀20日表示沒有強制老師不餵藥，但餵藥對非專業醫護人員的老師、幼兒都有風險，美國、加拿大等先進國家幼兒園都是不餵藥的。

幼總「生病不入校、老師不餵藥」聲明，已有雲林、桃園等幼教團體響應，但大部分縣市政府仍表示會依教育部相關規定請老師餵藥，廖文秀說，教育部有餵藥規範，但沒有規定「不可以不餵藥」，老師若沒有依規範餵藥會被處罰，但老師不餵藥，有沒哪一條法規說老師就要被處罰。

廖文秀表示，法規沒有強迫老師一定會餵藥，若有這種規定，那就是全世界的笑話了，先進國家的幼兒園都是不能餵藥的，教育部的規定是餵藥一定要依給藥規範，若強迫老師餵藥，那是國際笑話。

廖文秀認為，若要依「三讀五對」給藥原則，餵一個孩子就要花很多時間，若一個班級有5人須餵藥，1個人5分鐘，就要近半小時，如何能夠正常教學與照顧孩子。

廖文秀指出，學校若有醫護人員協助餵藥是最好的，但幼兒園沒有醫護人員編制，現在醫護人員短缺，醫院人手都不夠了，若國中小護理人員能協助餵藥是最好的。餵藥是醫護專業工作，老師的工作是專業教學，這應該要釐清。

廖文秀強調，以前小孩子生病，老師基於服務家長，都會幫忙餵藥，但現在傳出餵藥風波，老師被各界誤解，沒有人站出來幫老師講話，因此才會發起「生病不入校、老師不餵藥」聲明。