香港明報報導，恒生指數成分股中，12檔上漲，66檔下跌，2檔持平。中電上漲5.85％，收報60.65港幣，是漲幅最大的成分股。藥明生物下跌5.67％，收報44.05港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成分股，2檔上漲，28檔下跌。漲幅最大的是海爾智家收報24.5港幣，上漲0.41％。跌幅最大的是小鵬，收報43.1港幣，跌6.91％。