香港明報報導，恒生指數成分股中，12檔上漲，66檔下跌，2檔持平。中電上漲5.85％，收報60.65港幣，是漲幅最大的成分股。藥明生物下跌5.67％，收報44.05港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，2檔上漲，28檔下跌。漲幅最大的是海爾智家收報24.5港幣，上漲0.41％。跌幅最大的是小鵬，收報43.1港幣，跌6.91％。
恒生指數20日半日下跌303點，跌幅為1.53％，報19,609點，大盤成交金額435億港幣。國企指數跌131點，跌幅為1.94％，報6,645點。恒生科技指數半日收報4,071點，跌2.56％。騰訊、美團、阿里巴巴拖累大盤。中電、銀娛、石藥貢獻恒指較多。
香港明報報導，恒生指數成分股中，12檔上漲，66檔下跌，2檔持平。中電上漲5.85％，收報60.65港幣，是漲幅最大的成分股。藥明生物下跌5.67％，收報44.05港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成分股，2檔上漲，28檔下跌。漲幅最大的是海爾智家收報24.5港幣，上漲0.41％。跌幅最大的是小鵬，收報43.1港幣，跌6.91％。
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