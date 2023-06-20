這筆交易超越了國營的印度航空(Air India)在今年稍早的470架客機的訂單。

IndiGo下訂的是A320neo系列的新式噴射客機，將於2030年至2035年之間陸續交付。IndiGo執行長Pieter Elbers在新聞會上說，這僅只是開始，未來還有更多事情要做；隨著印度的成長，印度航空市場也在增長。

據巴克萊(Barclays)6月1日的一份報告，印度的航空公司目前為全球第二大訂單國，佔業內的積壓訂單的6%以上，僅次於美國。

但是部分分析師表達了憂心，認為航空公斯在追求相同客源之下，可能下訂太多客機。

在與IndiGo簽約之後，空巴執行長Guillaume Faury說，現在去考慮窄體客機生產要高於原先計畫的每月75架，還為時過早。

空巴表示，公司正在考慮於2035年至2040年之間開發A320neo的後續機型。此意指著，IndiGo已經協商過轉換新機型的選擇。

IndiGo自印度國內的市占率為60%，並將空巴維持在該公司單通道客機的供應商，並進一步擴展經濟規模。但該公司尚未決定最新的客機訂單要選擇哪一家的引擎。

IndiGo此前對空巴的480架客機訂單還沒有完全交機，而新一筆的訂單將讓IndiGo的機隊規模增加一倍。